4,5 milyonluk ek ders vurgununda yeni detaylar! İfadeler ortaya çıktı! Pes dedirten savunma: Emekli olana kadar...

8 ÖĞRETMEN 'ŞİKAYETÇİ' OLARAK İFADE VERDİ

Okulda görev yapan 8 öğretmen, dün savcılık talimatıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği'ne davet edilerek 'şikayetçi' sıfatıyla ifade verdi. Öğretmenlerin ifadesinde, olayla ilgisi olan herkesten şikayetçi olduklarını söyledi.

"OĞLUM BORSADA PARA KAYBETTİ; BU İŞLEMİ BENDEN HABERSİZ YAPTI"

Öğretmenler ifadelerinde okul müdürünün öğretmenler odasında yaptığı konuşmayı da anlattı. Bir öğretmen, okul müdürü M.H.A.'nın odada kendilerine "Oğlum e-Devlet ve diğer şifrelerimi bilmekteydi. Borsada para kaybettiği için bu işlemleri kendisi benden habersiz yaptı. Ben emekli olana kadar lütfen herhangi bir yere şikayette bulunmayın. Emekli olduktan sonra şikayetçi olmanızı rica ediyorum" dediğini söyledi.

Diğer öğretmenlerin de okul müdürü M.H.A.'nın öğretmenler odasında yaptığı iddia edilen konuşmayı doğrular yönde ifade verdiği öğrenildi. Öğretmenlerin okul müdürünün bu teklifini kabul etmeyerek 20 Mayıs günü savcılığa giderek şikayetçi oldukları öğrenildi.