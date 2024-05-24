Samsun’da kan donduran cinayet! 2 çocuk annesi kadın boğazı kesilerek öldürüldü

KORKUNÇ CİNAYETTE ALTIN DETAYI

Koca Fatih Yıldırım ifadesine başvurulmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Fatih Yıldırım'ın eşinin kolundaki altınların çalınmış olduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.