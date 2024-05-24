Samsun'da kan donduran cinayet! 2 çocuk annesi kadın boğazı kesilerek öldürüldü
Samsun'un Atakum ilçesinde 2 çocuk annesi kadın, eşi tarafından evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Tüyler ürperten olayda ifade veren koca Fatih Yıldırım, eşinin kolundaki altınların çalınmış olduğunu söylediği öğrenildi.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'ndeki 17 katlı sitenin 13.katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Yıldırım (41) evine geldiğinde 2 çocuk annesi eşi Kader Yıldırım'ı (39) boğazı kesilmiş halde hareketsiz olarak buldu.
Olay 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Kader Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.
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