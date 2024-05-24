24 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Samsun'da kan donduran cinayet! 2 çocuk annesi kadın boğazı kesilerek öldürüldü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 24.05.2024
ABONE OL
Samsun’da kan donduran cinayet! 2 çocuk annesi kadın boğazı kesilerek öldürüldü

Samsun'un Atakum ilçesinde 2 çocuk annesi kadın, eşi tarafından evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Tüyler ürperten olayda ifade veren koca Fatih Yıldırım, eşinin kolundaki altınların çalınmış olduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'ndeki 17 katlı sitenin 13.katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Yıldırım (41) evine geldiğinde 2 çocuk annesi eşi Kader Yıldırım'ı (39) boğazı kesilmiş halde hareketsiz olarak buldu.

Olay 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Kader Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

KORKUNÇ CİNAYETTE ALTIN DETAYI

Koca Fatih Yıldırım ifadesine başvurulmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Fatih Yıldırım'ın eşinin kolundaki altınların çalınmış olduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör