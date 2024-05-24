Hatay’da katliam gibi kaza! İki otomobil çarpıştı: 5 ölü var

KORKUNÇ KAZADA ACI BİLANÇO: 5 ÖLÜ

Kazada, otomobillerdeki İsa Şahinoğlu, yabancı uyruklu Abdulrahman Hyia, Yaman Hayik, Cumane Hayik ve Reyan Hayik yaşamını yitirdi. Yaralanan diğer sürücü İbrahim Hayik ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi morga götürüldü.