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Hatay'da katliam gibi kaza! İki otomobil çarpıştı: 5 ölü var

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 24.05.2024 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
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Hatay’da katliam gibi kaza! İki otomobil çarpıştı: 5 ölü var

Hatay'ın Kumlu ilçesinde seyir halindeki 2 otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çarpıştı. Yaşanan kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Reyhan-Kırıkhan kara yolunun Kumlu Kavşağı'nda, İsa Şahinoğlu'nun kullandığı KKTC plakalı otomobil ile İbrahim Hayik idaresindeki 31 AEF 356 plakalı otomobil çarpıştı.

KORKUNÇ KAZADA ACI BİLANÇO: 5 ÖLÜ

Kazada, otomobillerdeki İsa Şahinoğlu, yabancı uyruklu Abdulrahman Hyia, Yaman Hayik, Cumane Hayik ve Reyan Hayik yaşamını yitirdi. Yaralanan diğer sürücü İbrahim Hayik ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi morga götürüldü.

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