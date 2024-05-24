Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: O illere sağanak vuracak

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Ankara ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlertinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu