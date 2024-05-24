Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: O illere sağanak vuracak
Meteoroloji Genel Müdürülüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre hafta sonu yurt genelinde yağışlı bir hava bekleniyor. Bu yağışların bazı bölgelerde kuvvetli, hatta çok kuvvetli olabileceği belirtiliyor. Ayrıca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklentisi bulunuyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Erzurum ve Hatay'da hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava tahmin raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı.
Son değerlendirmelere göre, hafta sonu yurt genelinde yağışlı bir hava bekleniyor.
Bugün parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek olan hava, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Zonguldak, Düzce, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.
Bu yağışların bazı bölgelerde kuvvetli, hatta çok kuvvetli olabileceği belirtiliyor. Ayrıca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklentisi bulunuyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Osmaniye, Bayburt, Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su basını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Yarın cumartesi günü, yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun iç ve doğu kesimlerinde yağışlar görülecek. Bu yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
Pazar günü ise kıyı kesimler dışında yurt genelinde yağışlar etkili olacak. Yağışların yer yer kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ise yağışlarla birlikte azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
En yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 23, İstanbul'da 24, Antalya ve İzmir'de 30, Samsun'da 25, Diyarbakır ve Adana'da ise 27 derece civarında olacak.
25 Mayıs 2024 Cumartesi günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 24 derece olacağı tahmin edilmekte. 26 Mayıs 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 23 dereceyi gösterecek. 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 23 dereceyi bulacak. 28 Mayıs 2024 Salı günü için havanın Yağmurlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 23 dereceyi gösterecek.
İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU...
25 MAYIS CUMARTESİ
26 MAYIS PAZAR
27 MAYIS PAZARTESİ
28 MAYIS SALI
29 MAYIS ÇARŞAMBA
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Sakarya, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 15°C, 24°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 21°C, 32°C
Parçalı bulutlu
BURDUR 9°C, 25°C
Parçalı bulutlu
HATAY 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Ankara ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlertinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu kesimleri ile Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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