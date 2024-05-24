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17 yılda 208 bin keklik üretilerek doğaya salındı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024
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17 yılda 208 bin keklik üretilerek doğaya salındı

Diyarbakır’da aile görünümü verilen bir araçta yapılan aramada, salça kovaları içinde 14 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda aparatı ele geçirildi.

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