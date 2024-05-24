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Antalya’da balkonda ayağı kayıp yere düşen yaşlı kadının çığlıklarına komşuları yetişti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
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Antalya’da balkonda ayağı kayıp yere düşen yaşlı kadının çığlıklarına komşuları yetişti

Antalya’da evinin balkonunda ayağı kayıp yere düşerek acı içinde kıvranan yaşlı kadının yardım çığlıklarına komşuları yetişti. Komşuların haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri, balkona merdiven yardımıyla ulaşıp yaşlı kadını sağlık ekiplerine teslim etti.

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