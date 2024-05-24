24 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Kocaeli'de 30 yıl hapis talebini duyan sanık aileleri adliye koridorunda birbirine girdi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 24.05.2024 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
ABONE OL
Kocaeli’de 30 yıl hapis talebini duyan sanık aileleri adliye koridorunda birbirine girdi

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanığın, 20 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilince ortalık karıştı. Ceza talebini duyan sanık aileleri adliye koridorunda tekme tokat birbirine girerken, o anlar kameralara yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör