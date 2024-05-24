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Başakşehir'de hemşehri derneğine silahlı saldırı düzenlendi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 24.05.2024 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
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Başakşehir’de hemşehri derneğine silahlı saldırı düzenlendi

Son dakika haberine göre Başakşehir'de hemşehri derneğine düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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