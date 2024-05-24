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Mersin'de minibüs ile akaryakıt yüklü tanker çarpıştı! 6'sı ağır 14 yaralı var

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024
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Mersin’de minibüs ile akaryakıt yüklü tanker çarpıştı! 6’sı ağır 14 yaralı var

Mersin'in Anamur ilçesinde minibüs ve akaryakıt yüklü tanker henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çarpıştı. Feci kazada 6'sı ağır olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı.

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