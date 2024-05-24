Antalya’da denize sıfır çardaklarda yangın: 2 çardak kül oldu





"BİR ANDA ALEV ALDIĞINI GÖRMÜŞLER"



Kumköy Kültürü Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Kaya, yangını gören bölge sakinlerinin çatı kısmında yer alan güneş panelinden kıvılcım çıktığını, ardından bir anda çardağın alev aldığını ve tüp patlama sesi duyduklarını söylediğini belirtti. Ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.





GEÇTİĞİMİZ YIL 4 ÇARDAK KÜLE DÖNMÜŞTÜ



Öte yandan geçtiğimiz yıl Nisan ayında da aynı bölgede yine yangın çıkmış ve 4 çardak küle dönmüştü. O yangında ise bölge sakinleri kundaklama iddiasında bulunmuştu.