Antalya’da denize sıfır çardaklarda yangın: 2 çardak kül oldu
Antalya’da otellere komşu, denize sıfır inşa edilen çardaklarda çıkan yangında 2 çardak kül oldu. Aynı bölgede geçtiğimiz yıl da yangın çıkmış ve 4 çardak küle dönmüştü.
Olay, saat 21.45 sıralarında Aksu ilçesi Kumköy Sahili'ndeki çardaklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neriman Yıldız'a ait çardakta henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Kısa sürede yayılan yangında, alevler yan tarafında bulunan başka bir çardağa da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 çardak tamamen yanarak küle dönerken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
"BİR ANDA ALEV ALDIĞINI GÖRMÜŞLER"
Kumköy Kültürü Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Kaya, yangını gören bölge sakinlerinin çatı kısmında yer alan güneş panelinden kıvılcım çıktığını, ardından bir anda çardağın alev aldığını ve tüp patlama sesi duyduklarını söylediğini belirtti. Ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.
GEÇTİĞİMİZ YIL 4 ÇARDAK KÜLE DÖNMÜŞTÜ
Öte yandan geçtiğimiz yıl Nisan ayında da aynı bölgede yine yangın çıkmış ve 4 çardak küle dönmüştü. O yangında ise bölge sakinleri kundaklama iddiasında bulunmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Boşanma davalarında sistem değişti! Bundan sonra...
- Saatlerin sağa dönmesinin gizemi çözüldü! Duyunca çok şaşıracaksınız!
- Sıvı yağ kullanmayı kimse bilmiyormuş! Meğer yıllardır hep yanlış yapmışız
- B sınıfı ehliyet sahiplerine müjde: Hemen başvuru yapmayı unutmayın!
- 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi fırladı! Haberi alanlar bankaya gidecek
- Merkez Bankası Faiz kararı açıklandı mı, beklenti ne yönde? TCMB Mayıs ayı faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?
- Emekliye mühim tarihler geldi! Perşembe ve Cuma günü IBAN'a yatacak: 14.000, 16.250, 18.000 TL...
- EKPSS sonuç sorgulama ekranı 2024 | "sonuç.osym.gov.tr" ÖSYM engelli memur atama kurası hangi tarihte? EKPSS açıklandı mı?
- Tereyağından 10 Kat Fazla Vitamine Sahip: %99 Kalsiyum İçeren Besin
- Kolonya Yarayı Neden Yakar? Herkes Mikroplar Öldüğü İçin Sanıyordu, Meğer...
- Banyodaki Küf Kabusu Bitti! Çamaşır Suyu Olmadan Lekeleri Yok Edin!
- Aracı olan herkese yeni dönem: Trafik ışıklarında sistem değişiyor