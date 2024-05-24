Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Tır sürücüsü sıkışarak can verdi
Anadolu Otoyolunun Düzce kesiminde, aynı yöne giden iki tırın çarpışması sonucu yaşanan kazada kum yüklü tırın sürücüsü kupa kısmına sıkışarak hayatını kaybetti.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Turan Biçer yönetimindeki 59 ABZ 559 plakalı demir levha yüklü tır, Düzce gişeleri mevkisinde önünden giden Azmi G. idaresindeki 81 KH 360 plakalı kum yüklü tıra çarptı.
TIR KUPASINA SIKIŞARAK ÖLDÜ
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada tırın kupa kısmında sıkışarak hayatını kaybeden Turan Biçer'in cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Bölgedeki incelemenin ardından Biçer'in cenazesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
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