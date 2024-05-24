Antalya’da haber alınamayan yaşlı çiftten acı haber:  Ölü bulundular

Olay, Sugozü Mahallesi Kütürüp Beleni bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Elitok (72) ve Akkız Elitok'tan (73) haber alamayan yakınları eve geldi. Yaşlı çift 4 katlı apartmanın birinci katında yakınları tarafından iki ayrı kanepede hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.