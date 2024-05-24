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Antalya'da haber alınamayan yaşlı çiftten acı haber:  Ölü bulundular

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 24.05.2024
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Antalya’da haber alınamayan yaşlı çiftten acı haber:  Ölü bulundular

Antalya'nın Alanya ilçesinde yakınlarının kendilerinden haber alamdığı yaşlı bir çift evde ölü bulundu. İhbar üzerne olay yerine ekipler sevk edildi. Cansız bedenleri cenaze aracına taşınan çiftin, ocaktaki tüpten sızan gazdan zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, Sugozü Mahallesi Kütürüp Beleni bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Elitok (72) ve Akkız Elitok'tan (73) haber alamayan yakınları eve geldi. Yaşlı çift 4 katlı apartmanın birinci katında yakınları tarafından iki ayrı kanepede hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

GAZ KAÇAĞI ŞÜPHESİ

Yaşlı çiftin cenazesi cenaze aracına koyularak Alanya Belediye morguna kaldırıldı. Öte yandan yaşlı çiftin ölüm nedeninin mutfakta oluşan gaz kaçağı olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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