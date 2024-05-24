Ağrı’da DEAŞ operasyonu! 2 tutuklama var

6 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilme 6 şüpheliden 2'sinin salıverildiği, 2'sinin adli kontrol ve yurtdışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldığı ve 2'sinin de tutuklandığı öğrenildi.