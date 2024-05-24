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Ağrı’da DEAŞ operasyonu! 2 tutuklama var

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 24.05.2024 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
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Ağrı’da DEAŞ operasyonu! 2 tutuklama var

Terörle mücadele kapsamında yurt genelinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Ağrı’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 2’sinin tutuklandığı öğrenildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü personellerince, DEAŞ terör örgütüne yönelik 22 Mayıs tarihinde operasyon düzenlenmiş, düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından 9 kişi salıverildi.

6 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilme 6 şüpheliden 2'sinin salıverildiği, 2'sinin adli kontrol ve yurtdışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldığı ve 2'sinin de tutuklandığı öğrenildi.

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