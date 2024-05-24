Ağrı’da DEAŞ operasyonu! 2 tutuklama var
Terörle mücadele kapsamında yurt genelinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Ağrı’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 2’sinin tutuklandığı öğrenildi.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü personellerince, DEAŞ terör örgütüne yönelik 22 Mayıs tarihinde operasyon düzenlenmiş, düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından 9 kişi salıverildi.
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