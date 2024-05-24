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Bitlis'te apartman dairesinde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024
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Bitlis’te apartman dairesinde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde apartmanın beşinci katındaki dairede meydana gelen patlama sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Saray Mahallesi'ndeki apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Binadaki patlamanın ardından yangın çıktı.

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