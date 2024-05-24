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Samsun'da torbacılara şafak operasyonu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024
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Samsun’da torbacılara şafak operasyonu

Samsun'da narkotik polisi tarafından torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

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