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Harçlık aldığı kafeyi soyan tek elli hırsız kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
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Harçlık aldığı kafeyi soyan tek elli hırsız kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren kafeye gece saatlerinde giren tek elli hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Şüphelinin soyduğu kafe sahibinden ve çevredeki kafe sahiplerinden para yardımı da aldığı öğrenildi.

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