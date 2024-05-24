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Bahçelievler'de silahlı saldırı: Kurşun yağdırıp kayıplara karıştılar

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 24.05.2024 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
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Bahçelievler’de silahlı saldırı: Kurşun yağdırıp kayıplara karıştılar

İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otomobil sürücüsü yaralandı ve saldırgan olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 17.00 sıralarında Kocasinan Mahallesi, Balaban Sokakta meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sokak üzerinde seyir halindeki 34 KHF 544 plakalı otomobilin sürücüsüne silahla ateş etti. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralanan otomobil sürücüsü de otomobili bırakarak kaçtı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde otomobilde çok sayıda mermi isabet ettiği belirlenirken yaralandığı belirlenen sürücünün her hangi bir sağlık kuruluşuna müracaat etmediği belirlendi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin ve yaralı sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta ilerleyen otomobile bir kişinin silahla ateş ettiği ve otomobil sürücüsünün geri manevra yaparak saldırgana çarpmaya çalıştığı görülüyor. Otomobilin manevra yaparak sokakta ilerlediği görülüyor.

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