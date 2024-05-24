Bahçelievler’de silahlı saldırı: Kurşun yağdırıp kayıplara karıştılar

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde otomobilde çok sayıda mermi isabet ettiği belirlenirken yaralandığı belirlenen sürücünün her hangi bir sağlık kuruluşuna müracaat etmediği belirlendi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin ve yaralı sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.