Bahçelievler'de silahlı saldırı: Kurşun yağdırıp kayıplara karıştılar
İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otomobil sürücüsü yaralandı ve saldırgan olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, 17.00 sıralarında Kocasinan Mahallesi, Balaban Sokakta meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sokak üzerinde seyir halindeki 34 KHF 544 plakalı otomobilin sürücüsüne silahla ateş etti. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralanan otomobil sürücüsü de otomobili bırakarak kaçtı.
YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde otomobilde çok sayıda mermi isabet ettiği belirlenirken yaralandığı belirlenen sürücünün her hangi bir sağlık kuruluşuna müracaat etmediği belirlendi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin ve yaralı sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
O ANLAR KAMERADA
Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta ilerleyen otomobile bir kişinin silahla ateş ettiği ve otomobil sürücüsünün geri manevra yaparak saldırgana çarpmaya çalıştığı görülüyor. Otomobilin manevra yaparak sokakta ilerlediği görülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kedinizin Fotoğraflarında Gizlenen 3 Farkı 10 Saniyede Bulabilir misiniz?
- Bodrumspor-Çorum FK maçı canlı izle 24 Mayıs | Bodrumspor-Çorum FK maçı hangi kanalda? İşte kesintisiz, full HD, 4K seyretme ekranı...
- Panathinaikos-Fenerbahçe Beko CANLI İZLE | Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
- Duyanlar elindekini bırakıp kuyumcuya koşuyor! İslam Memiş anlattı: Yükseliş yolda...
- Canan Karatay'dan ömür uzatan karışım! Her sabah içen 100 yıl yaşıyor
- Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı alana müjde! Ödemeler değişti: Sosyal Yardım paralarına zam piyangosu...
- 47 48 49 50 51 yaşa şahane emeklilik kılavuzu! 1999 2003 2005 2008 SGK girişine yaş, prim, gün fırsatı
- Emekliye 2'si bir arada zam açığa çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya kallavi maaş tablosu hesaplandı! 10.150, 11.250, 13.750 TL alana...
- Boşanma davalarında sistem değişti! Bundan sonra...
- Saatlerin sağa dönmesinin gizemi çözüldü! Duyunca çok şaşıracaksınız!
- Sıvı yağ kullanmayı kimse bilmiyormuş! Meğer yıllardır hep yanlış yapmışız
- B sınıfı ehliyet sahiplerine müjde: Hemen başvuru yapmayı unutmayın!