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Antalya Kemer'de orman yangını!

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024
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Antalya Kemer’de orman yangını!

Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

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