24 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 24.05.2024
ABONE OL
Muğla’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör