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Ayhan Bora Kaplan davasında 2 tutukluya tahliye

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024
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Ayhan Bora Kaplan davasında 2 tutukluya tahliye

Ankara'da devam eden 20'si tutuklu toplam 61 sanığın yargılandığı Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik davada tutuklu bulunan Arif Buğra Meşe ve Furkan Anıl Bahar'ın tahliyesine karar verildi.

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