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Aşırı sıcaklar nedeniyle 147 maymun telef oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
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Aşırı sıcaklar nedeniyle 147 maymun telef oldu

Kuzey Amerika ülkesi Meksika’nın Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde 45 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle 147 maymun telef oldu.

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