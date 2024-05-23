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Trabzon'da başıboş köpeğe çarpmamak için ticari taksi takla attı

Giriş Tarihi: 23.05.2024
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Trabzon’da başıboş köpeğe çarpmamak için ticari taksi takla attı

Trabzon'da ticari taksi sürücüsü, başıboş sokak köpeğine çarpmamak için aracıyla takla attı. Yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

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