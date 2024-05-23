İstanbul Havalimanı'nda filmleri aratmayan tatbikat! Alevler yükseldi alarm verildi
İstanbul Havalimanı'nda Acil Durum Planı çerçevesinde yangın tatbikatı yapıldı. Gerçeği aratmayan tatbikatta senaryo gereği bir uçağın iniş sırasında kanadını yere sürterek alev alması canlandırıldı. Uçağa müdahale edilirken, 3'ü ağır 11 yaralı tahliye edildi.
İstanbul Havalimanı'nda Acil Durum Planı çerçevesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatında senaryo gereği; uçak iniş sırasında kanadını yere sürttü. Kısa sürede tüm uçağı saran alevlere anında müdahale edilirken, 3'ü ağır toplam 11 yaralı tahliye edildi.
İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen yangın tatbikatına Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri, polis ve sağlık ekipleri hazır bulundu. Tatbikatta senaryosu gereği İstanbul Havalimanı'na bir yolcu uçağı inişi sırasında kanadını yere sürttü. Ardından uçak sağ tarafından alev aldı.
Kısa sürede tüm uçağı saran alevlere ARFF ekipleri kısa sürede müdahale etti. 3'ü ağır olmak üzere toplam 11 yolcu yaralandı. Yaralılar kısa sürede ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde her yıl havalimanında gerçekleşen yangın tatbikatı başarıyla tamamlandı.
"YANGIN BAŞARIYLA SÖNDÜRÜLDÜ"
Yangın tatbikatı ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Havalimanı ARFF Müdürü Mehmet Çalışkan, "Tatbikata havalimanının iç unsurlarıyla havayolu ve yer hizmetleri şirketi unsurları, emniyet güçleri, sağlık ekipleri ve ARFF ekiplerinin ortaklaşa çalışmasıyla icra ettik. Başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik.
Tatbikat senaryosu olarak hareket kabiliyetini kaybetmiş bir uçak sağ tarafından alev aldı. Uçak sonra sol tarafına yatıp tamamen alevlendi. Böyle bir tatbikat senaryosu icra ettik. Diğer söndürme ekipleri eş zamanlı olarak uçaktaki motor, kanat ve arka kısımda meydana gelen yangını başarıyla söndürdü" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Boşanma davalarında sistem değişti! Bundan sonra...
- Saatlerin sağa dönmesinin gizemi çözüldü! Duyunca çok şaşıracaksınız!
- Sıvı yağ kullanmayı kimse bilmiyormuş! Meğer yıllardır hep yanlış yapmışız
- B sınıfı ehliyet sahiplerine müjde: Hemen başvuru yapmayı unutmayın!
- 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi fırladı! Haberi alanlar bankaya gidecek
- Merkez Bankası Faiz kararı açıklandı mı, beklenti ne yönde? TCMB Mayıs ayı faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?
- Emekliye mühim tarihler geldi! Perşembe ve Cuma günü IBAN'a yatacak: 14.000, 16.250, 18.000 TL...
- EKPSS sonuç sorgulama ekranı 2024 | "sonuç.osym.gov.tr" ÖSYM engelli memur atama kurası hangi tarihte? EKPSS açıklandı mı?
- Tereyağından 10 Kat Fazla Vitamine Sahip: %99 Kalsiyum İçeren Besin
- Kolonya Yarayı Neden Yakar? Herkes Mikroplar Öldüğü İçin Sanıyordu, Meğer...
- Banyodaki Küf Kabusu Bitti! Çamaşır Suyu Olmadan Lekeleri Yok Edin!
- Aracı olan herkese yeni dönem: Trafik ışıklarında sistem değişiyor