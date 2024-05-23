İstanbul Havalimanı’nda filmleri aratmayan tatbikat! Alevler yükseldi alarm verildi

Tatbikat senaryosu olarak hareket kabiliyetini kaybetmiş bir uçak sağ tarafından alev aldı. Uçak sonra sol tarafına yatıp tamamen alevlendi. Böyle bir tatbikat senaryosu icra ettik. Diğer söndürme ekipleri eş zamanlı olarak uçaktaki motor, kanat ve arka kısımda meydana gelen yangını başarıyla söndürdü" dedi.

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