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Şanlıurfa'da terör örgütü propagandasına 7 gözaltı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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Şanlıurfa’da terör örgütü propagandasına 7 gözaltı

Şanlıurfa'da Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mart ayında düzenlenen nevruz etkinliklerinde terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, görüntü incelemelesi ardından 7 şüpheliyi belirledi. Ekipler, sabah kent merkez ile Suruç, Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde düzenlediği operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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