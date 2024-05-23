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Teneffüste öğrencileriyle top oynayan öğretmen hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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Teneffüste öğrencileriyle top oynayan öğretmen hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde görev yaptığı okulda, teneffüste öğrencileriyle top oynarken kalp krizi geçiren 49 yaşındaki İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti.

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