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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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