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Gaziantep'te Kontrolden çıkan minibüs orta refüje çarparak savruldu: 1 ölü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
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Gaziantep’te Kontrolden çıkan minibüs orta refüje çarparak savruldu: 1 ölü

Gaziantep'te seyir halindeyken kontrolden çıkan minibüs, orta refüje çarptıktan sonra savruldu. Feci kazada araçtan dışarı uçan sürücü hayatını kaybetti.

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