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Son dakika | Balıkesir Bursa ve İzmir! Sağanak yağış sonrası ortalık savaş alanına döndü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
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Son dakika | Balıkesir Bursa ve İzmir! Sağanak yağış sonrası ortalık savaş alanına döndü

Son dakika haberi... Balıkesir Edremit'te yarım saat içerisinde ortalık sele döndü trafik altüst oldu bir çok iş yerine de su girdi. Diğer yandan Bursa ve İzmir'i de dolu vururken vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşte detaylar...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yağan yağış sebebiyle birçok işyeri sular altında kaldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 12.00 sıralarında başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış sebebiyle Çayiçi Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Menderes Bulvarı, Azerbaycan Bulvarı ve İtfaiye Meydanı sular altında kaldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bölgesindeki birçok işyerini su bastı.

Balıkesir’i sel Bursa ve İzmir’i dolu vurdu!Balıkesir’i sel Bursa ve İzmir’i dolu vurdu! BALIKESİR'İ SEL BURSA VE İZMİR'İ DOLU VURDU!

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