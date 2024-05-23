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Tekstil atölyesine el bombası attılar: O anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
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Tekstil atölyesine el bombası attılar: O anlar kamerada

Sultangazi'de iddiaya göre iki kişi, husumetlilerine ait tekstil atölyesine pimi çekilmemiş el bombası atarak kaçtı. Olay anı iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

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