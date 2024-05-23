İstanbul'da 1 Mayıs olaylarında gelişme! Polise mukavemet gösteren 27 şüpheli daha tutuklandı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da taşkınlık çıkararak polise mukavemet gösterdikleri tespit edilen 27 şüpheli daha çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve polislere mukavemet gösteren şüpheliler tespit edilerek gözaltına alınmıştı.
Soruşturma çerçevesinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden 49'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken 28 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
27 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma çerçevesinde aynı suçları işledikleri belirlenen 27 şüpheli daha tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılığa götürülen ve ifade veren 27 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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