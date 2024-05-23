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Elazığ'da Otobüsten düşen adamın ayağı tekerleğin altında kaldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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Elazığ’da Otobüsten düşen adamın ayağı tekerleğin altında kaldı

Elazığ'da seyir halindeki otobüsten düşen vatandaşın ayağı tekerleğin altında kaldı.

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