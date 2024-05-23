Samsun'da 32 yıl ve 10 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
Samsun'da haklarında 32 yıl 3 ay ile 10 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "kasten öldürme" suçundan 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.G. (46), Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalandı.
Yine "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.K. (44) da Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde saklandığı ikametin yakınlarında yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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