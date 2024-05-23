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Başkan Erdoğan'dan şehit Zorba ve Yıldız'ın ailelerine başsağlığı mesajı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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Başkan Erdoğan’dan şehit Zorba ve Yıldız’ın ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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