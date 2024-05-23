Edirne’de sağanak yağış etkili oldu





Yağmura hazırlıklı olduklarını ve şemsiye ile çıktıklarını söyleyen Sedef Bozer Terkos, Edirne'nin dört mevsimi bir arada yaşadığını ama yağmura sevindiklerini belirtti. Yağmurun toprağa can suyu olacağını ve iyi geleceğini aktaran Terkos, yağmurun serinlettiğini ifade etti.



Yanında şemsiyesi olanlar yağmurdan korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalananlar ise iş yerlerinin altına sığındı.