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Osmaniye'de feci kaza! Yol kenarında çalışan işçiye otomobil çarptı | Olay yerinde hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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Osmaniye’de feci kaza! Yol kenarında çalışan işçiye otomobil çarptı | Olay yerinde hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yol yapımında çalışan işçi, kendisine otomobilin çarpması neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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