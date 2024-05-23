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İzmir'de 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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İzmir’de 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23 düzensiz göçmen de yakalandı.

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