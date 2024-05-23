İzmir’de kan donduran olay! Büfeye ateş açtılar: 1 ölü, 2 yaralı





HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, yaralılardan Hüseyin Akgün ve H.A., sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılırken, 10 yaşındaki M.A.Ö. yakınları tarafından Bayraklı Şehir Hastanesine götürüldü. Belinden kurşunun isabet ettiği öğrenilen ve durumu ağır olan yaralılardan Hüseyin Akgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akgün'ün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.