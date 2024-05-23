Başkent Ankara için su baskını ve sel uyarısı! Gözler saat 13.00’te! Sağanak yağış vuracak...

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ VURACAK

Ankara Valiliği, Meteoroloji'nin uyarısının ardından vatandaşları uyardı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre bugün öğle saatlerinden itibaren görülecek gök gürültülü sağanağın, Ankara'da kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."