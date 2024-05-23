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Başkent Ankara için su baskını ve sel uyarısı! Gözler saat 13.00'te! Sağanak yağış vuracak...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
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Başkent Ankara için su baskını ve sel uyarısı! Gözler saat 13.00’te! Sağanak yağış vuracak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün üst üste uyarılar verdiği Ankara için valilikten de flaş bir uyarı geldi. Şehir genelinde sağanak yağış etkili olurken, il genelindeki yağışların saat 13.00’ten itibaren şiddetlenmesi bekleniyor.

Son günlerde sıcak havanın etkisini gösterdiği Ankara'da bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SAAT 13.00'TEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Valilik, kuvvetli yağışa karşı uyarı yayımladı. 13.00'te başlaması beklenen yağışın 03.00'e kadar süreceğini duyurarak vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı uyardı.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ VURACAK

Ankara Valiliği, Meteoroloji'nin uyarısının ardından vatandaşları uyardı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre bugün öğle saatlerinden itibaren görülecek gök gürültülü sağanağın, Ankara'da kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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