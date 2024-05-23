Kardeşi tarafından öldürülen kadın ve eşi, toprağa verildi
Osmaniye'de erkek kardeşi Hacı Ahmet Cengiz tarafından çıkan tartışmada tabancayla vurularak öldürülen Şadiye Özerli (44) ile eşi Yusuf Özerli (45), son yolculuklarına uğurlandı.
Olay, dün saat 08.00 sıralarında Sumbas ilçesi Gaffarlı köyü Şırnak Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Ahmet Cengiz, iddiaya göre daha önce anlaşmazlık yaşadığı kız kardeşi Şadiye Özerli ile eniştesi Yusuf Özerli'nin evinin önüne gitti.
Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Cengiz, tabanca ile çifte ateş açıp öldürdü. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çiftin hayatını kaybettiği belirlenirken, kaçan şüphelinin olay yerine yakın bölgede cesedi bulundu.
Hacı Ahmet Cengiz'in intihar ettiği tespit edildi.Özerli çiftinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Gaffarlı köyüne götürüldü.
Cenazeye, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ile köylüler katıldı. Çift, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.Öte yandan Hacı Ahmet Cengiz'in cenazesinin ise henüz teslim alınmadığı kaydedildi.
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