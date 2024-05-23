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Baba ve minik oğlunu ayıran feci kaza kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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Baba ve minik oğlunu ayıran feci kaza kamerada

Beylikdüzü’nde el ele yolda yürüyen baba ve 6 yaşındaki oğluna sokağa hızla giren araba çarptı. Kazada baba yaralanırken oğlu ise hayatını kaybetti. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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