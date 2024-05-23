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Şanlıurfa'nın 3 ilçesinde kaçak trafolar tespit edildi

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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Şanlıurfa’nın 3 ilçesinde kaçak trafolar tespit edildi

Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde 265 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kaçak trafoların tespit edildiği bildirildi.

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