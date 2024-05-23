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Kapıkule'de bir tırda 370 kilogram esrar ele geçirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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Kapıkule’de bir tırda 370 kilogram esrar ele geçirildi

Son dakika haberine göre Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 370 kilogram esrar ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

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