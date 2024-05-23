23 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Kars'ta dolu etkili oldu

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024
ABONE OL
Kars’ta dolu etkili oldu

Son dakika haberine göre Kars'ta sağanak sonrası dolu etkili oldu. Dolu nedeniyle ağaç dalları kırıldı, bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör