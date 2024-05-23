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Hafif ticari araç tren raylarına uçtu: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
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Hafif ticari araç tren raylarına uçtu: 1 yaralı

Samsun’un Kavak ilçesinde hafif ticari aracın tren raylarına uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

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