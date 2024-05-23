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Kahramanmaraş'ta kazan dairesinde patlama: 3 yaralı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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Kahramanmaraş’ta kazan dairesinde patlama: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. Öte yandan göçük meydana gelen bölümdeki enkazda işçi veya işçilerin kalabileceğini değerlendiren ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından enkaz altında kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

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