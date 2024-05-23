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Gaziantep merkezli 5 ilde sahtecilik operasyonu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
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Gaziantep merkezli 5 ilde sahtecilik operasyonu

Gaziantep merkezli 5 ilde, 'paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik' suçuna yönelik yapılan operasyonda 17 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler tutuklanırken adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda ziynet eşyası ve para ele geçirildi.

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