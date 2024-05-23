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Alanya'da drift atmanın sonu 32 bin lira ceza oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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Alanya’da drift atmanın sonu 32 bin lira ceza oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde drift atarak tehlikeli hareketler sergileyen, trafik güvenliğini ve insan hayatını tehlikeye sokan yabancı uyruklu araç sürücüsü jandarma ekipleri tarafından yakalanarak 32 bin 233 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

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