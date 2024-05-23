Bolu’da aniden bastıran sağanak hazırlıksız yakaladı

Bolu Meteoroloji Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte yağışların yarına kadar etkili olacağı belirtilerek, vatandaşlara ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunuldu.

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