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Erzincan'da yan yatan minibüste 1 kişi yaralandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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Erzincan’da yan yatan minibüste 1 kişi yaralandı

Erzincan’ın Kemah ilçesinde minibüsün yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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