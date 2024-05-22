"Zamanın Ardında İstanbul-Roma" sergisi Kalyon Kültür'de açıldı!

Törende bir konuşma yapan İstanbul Valisi Gül, Kalyon Holdingin kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerini önemsediğini belirterek, "Kültür sanatın gelişmesi için bir sermayenin birikmesi lazım. Zenginlikle varlıklı olmak arasında fark vardır. Çok paranızın, tapu kaydınızın, aracınızın olması varlıklı olduğunuz anlamına gelir. Fakat bunları birileriyle paylaştığınızda o zaman zengin olursunuz. Dolayısıyla Kalyon Holding'i, bu milletin değerlerinden biri olarak biliriz." dedi.

Gül, milletin yararına olan her türlü kültürel ve sanatsal faaliyete destek verdiklerinin altını çizdi.